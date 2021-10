"Embelesada". Así dijo sentirse la poeta uruguaya Ida Vitale en 2019, cuando, tras recibir el Premio Cervantes de manos de los reyes de España, viajó a un pequeño pueblo castellano llamado Juzbado, de solo 200 habitantes, al que ahora, según pudo saber Efe, regresa.

"Es la primera vez que me he metido en España, en la que he podido salir de las capitales. Y estoy totalmente embelesada por esta maravilla", dijo aquel 27 de abril, solo cuatro días después de recibir en Alcalá de Henares, la patria chica de Miguel de Cervantes, el galardón más importante de las letras en español.