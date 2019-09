Tres años ha pasado Ildefonso Falcones armando su nueva novela, "El pintor de almas", ambientada en la Barcelona de principios del siglo XX. Durante este período, además, le han diagnosticado un cáncer y ha fallecido su hermano, por lo que confiesa: "Ha habido días muy jodidos y otros con mucha esperanza".

En un encuentro con periodistas, este lunes ha reconocido que ha sido por ello que la obra, publicada por Grijalbo y Rosa dels Vents, "se ha escapado un poco, no he sido capaz de vivirla como he vivido otras, porque la vida se ha venido encima con mucha trascendencia y virulencia".