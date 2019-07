El cineasta argentino Andy Muschietti y su esperadísima cinta "It Chapter Two" tiñeron este miércoles de terror la víspera de la Comic-Con, la gran fiesta de la cultura pop que comienza el jueves en San Diego (EE.UU.) y que en su antesala se entregó a las siniestras pesadillas del malvado payaso Pennywise.

Muschietti protagonizó la tercera edición de ScareDiego, un evento patrocinado por el estudio New Line Cinema en la jornada previa de la Comic-Con y que este año estuvo dedicado a la inminente "It Chapter Two", que se estrenará el 6 de septiembre y que dará continuidad al impresionante fenómeno de "It" (2017).