EFE Los Ángeles (EE.UU.) 27 may. 2020

La serie "It's Always Sunny in Philadelphia" tendrá una temporada número 15, confirmada este martes por el canalFX, con lo que se convertirá en la comedia más larga de la televisión estadounidense.

Hasta ahora, la ficción había igualado el récord de "The Adventures of Ozzie and Harriet" como la más longeva con 14 temporadas, pero la renovación ha conseguido que esta comedia negra haga historia en EE.UU.