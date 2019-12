AME3368. CHICAGO (ESTADOS UNIDOS), 06/12/2019.- Fotografía fechada el 12 de abril de 2019, por Disney que muestra al director de cine J.J. Abrams (i) y la productora Kathleen Kennedy (d) mientras participan en el panel "The Rise of Skywalker", en el McCormick Place Convention Center, en Chicago (EEUU). No hay nadie más buscado estos días en Hollywood que J.J. Abrams, el guardián de todos los secretos de "Star Wars: The Rise of Skywalker" y que, en entrevista con Efe, confesó que no habría vuelto a este universo de ciencia-ficción si no le hubieran dejado tener su visión personal como director. EFE/ Daniel Boczarski Getty Images For Disney SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS NO ARCHIVO