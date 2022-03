Jane Campion en foto de archivo. EFE/EPA/ETTORE FERRARI // La organización de los premios solicita que esta información no se difunda a través de las redes sociales hasta su difusión en la retransmisión en diferido de la BBC, que comienza a las 19:00 horas GMT //

La cineasta Jane Campion ganó este domingo el Bafta a mejor dirección, gracias a su cinta "The Power of the Dog", en la 75 edición de los premios de la Academia del Cine Británico.

La directora neozelandesa se convirtió en la tercer mujer en la historia en ganar el premio a mejor dirección, tras Chloé Zhao, en 2021 por "Nomadland", y Kathryn Bigelow, por "The Hurt Locker", en 2010.