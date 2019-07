A doce días de la mitad de siglo, la cantante Jennifer López convirtió su concierto de este viernes en Nueva York en su macrofiesta de cumpleaños, con los miles de fans que abarrotaron el Madison Square Garden deseándole lo mejor entre baladas y hits de pista de baile.

"Jenny From the Block" quiso que el primer recital de su gira "It's My Party!" (¡Es mi fiesta!) en la ciudad que la vio nacer fuera una manera de honrar no solo sus cincuenta años, sino también los 30 que lleva sobre los escenarios.