Jennifer López y Cardi B protagonizaron una de las sorpresas del año en Estados Unidos gracias al estreno de "Hustlers", un exitoso lanzamiento que, sin embargo, no pudo este fin de semana con el fenómeno de "It: Chapter Two", que repitió una vez más como líder de la taquilla.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la secuela de "It" sumó este fin de semana 40,7 millones de dólares.