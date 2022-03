Jessica Chastaian ganó con "The Eyes of Tammy Faye" el Óscar a mejor actriz protagonista en la 94 edición de estos premios y dejó a la española Penélope Cruz sin la estatuilla por su papel en "Madres Paralelas".

Además de a la intérprete española, la actriz californiana superó en el apartado de mejor actriz protagonista a Olivia Colman ("The Lost Daughter"); Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), y Kristen Stewart ("Spencer").