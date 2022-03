Joanna Scanlan se hizo con el Bafta a mejor actriz protagonista, por su interpretación de Mary Hussain en la película "After Love".

La actriz británica ganó su primer Bafta imponiéndose a Lady Gaga, candidata por "House of Gucci"; Alana Haim, por "Licorice Pizza"; Emilia Jones, por "CODA"; Renate Reinsve, por "The Worst Person in the World", y Tessa Thompson, por "Passing".