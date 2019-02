Fotografía cedida por la cadena HBO donde aparece el presentador y cómico británico John Oliver, durante uno de intervenciones en el programa que lidera "The Last Week Tonight". EFE/Paul Schiraldi

Fotografía cedida por la cadena HBO donde aparece el presentador y cómico británico John Oliver, durante uno de intervenciones en el programa que lidera "The Last Week Tonight". EFE/Paul Schiraldi

Para el presentador y cómico británico John Oliver, anfitrión de "The Last Week Tonight" en la cadena HBO, no hay ningún tema tedioso o especialmente complicado con el que hacer humor, tal y como asegura en una entrevista con Efe con motivo de la presentación de la sexta temporada de su programa.

"¿Hay algo demasiado aburrido como para reírse de ello? La respuesta es que no. ¿Hay algo demasiado sensible? De nuevo, por el concepto, no. Todo depende de lo que hagas con ese asunto y el cuidado con el que lo trates", explica el comediante que lleva desde 2014 analizado semanalmente de forma satírica la actualidad y cuya sexta temporada se estrena en EE.UU. el 17 de febrero.