John Williams publica este viernes un disco bajo el sello Deutsche Grammophon en el que el afamado compositor de banda sonoras como la oscarizada partitura de "Schindler's List" reinventa sus temas más queridos para el violín de la prestigiosa intérprete alemana Anne-Sophie Mutter.

Este trabajo, que según un comunicado de la discográfica nace de la "mutua admiración" entre ambos, incluye desde piezas de "Star Wars" ("Luka And Leia" de "Return of the Jedi") a obras más recientes como "Hedwig's Theme" de la saga de Harry Potter.