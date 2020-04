El guitarrista Jeff Beck y el actor Johnny Depp publicaron este jueves un dúo en el que versionan "Isolation", el clásico de John Lennon, que surge después de varios años de colaboración musical y que han decidido sacar a la luz en el momento actual para "soportar el aislamiento juntos".

"Jeff Beck y yo grabamos este tema el año pasado, como nuestra propia versión de la preciosa canción de John Lennon. La poesía de Lennon: 'We're afraid of everyone. Afraid of the Sun!' (Tenemos miedo de todos. ¡Miedo al sol!) nos pareció a Jeff y a mí especialmente profunda y significativa en este momento", aseguró Depp en un comunicado.