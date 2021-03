Cinco cineastas compiten este viernes en París por el César a la mejor película extranjera: Sam Mendes, Todd Haynes, Thomas Vinterberg, Jan Komasa y Jonás Trueba, que entre tanto gran nombre de la industria reivindica, no sin cierta sorpresa, sus posibilidades.

"Soy el típico que siempre me pongo en lo peor y siempre me considero el peor, pero también me digo: Bueno, si nos han nominado, a lo mejor ganamos", explica el director español en entrevista con EFE.