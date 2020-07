Jorge Drexler ha comenzado a trabajar en su próximo disco, el sucesor del muy premiado álbum "Salvavidas de hielo" (2017), y, según avanzó a Efe, en ese tanteo inicial a la búsqueda de nuevas canciones ha colaborado con la estrella de la música urbana C. Tangana.

"En estos días, he empezado a vislumbrar una unidad que no sé si será la final. Frente al anterior álbum, que fue hecho de la manera más tradicional (con guitarra, papel y un cancionista en un sofá que era yo escribiendo y escribiendo antes de entrar al estudio), esta vez he querido cambiar la manera de la composición desde la misma composición", explicó en una entrevista con Efe.