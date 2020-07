Para el escritor mexicano Juan Villoro, un libro cerrado "no es una obra de arte", sino "la posibilidad de serlo", ya que hasta que el lector no lo abra no "resucitan", según dijo durante su conferencia en el marco del IV Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil.

"La magia de la lectura es algo muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. Los libros son seres vivos, uno los ve en una librería y podríamos pensar que ahí están como libros completos, pero no es así, son libros que están dormidos, que solo se activan con la presencia de un lector", señaló el escritor desde su casa en México, donde ha participado virtualmente en este congreso convertido en virtual por la pandemia del coronavirus.