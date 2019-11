"Imagínate, hermano. No sé ni cómo expresarlo...". Tras dos décadas triunfando en la música, uno pensaría que Juanes está ya preparado para todo, pero el colombiano mostró ante Efe su enorme ilusión, y también sus nervios, por recibir el premio honorífico Persona del Año en los Latin Grammy.

"Me siento muy privilegiado, sinceramente, no me la puedo creer. Es algo muy grande para mí y bendigo el día que decidí dedicarme a la música", argumentó por teléfono.