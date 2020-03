El videojuego "The Last of Us" se convertirá en una serie de televisión para HBO de la mano de Craig Mazin, el creador de "Chernobyl".

"Estamos muy entusiasmados de unirnos a HBO para crear una serie de 'The Last of Us' con Neil Druckmann (el máximo responsable del videojuego) y Craig Mazin", publicó este jueves en su cuenta oficial de Twitter la desarrolladora Naughty Dog, la compañía detrás de este famoso juego posapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola PlayStation.