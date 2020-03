Imagen de archivo de público que observa la presentación del juego The Last of Us Part. EFE/ MIKE NELSON/Archivo

El videojuego "The Last of Us" se convertirá en una serie de televisión para HBO de la mano de Craig Mazin, el creador de "Chernobyl".

"Estamos muy entusiasmados de unirnos a HBO para crear una serie de 'The Last of Us' con Neil Druckmann (el máximo responsable del videojuego) y Craig Mazin", publicó este jueves en su cuenta oficial de Twitter la desarrolladora Naughty Dog, la compañía detrás de este famoso juego posapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola PlayStation.