Julia Roberts y Sean Penn encabezarán el elenco de una serie sobre el caso Watergate que desarrollará como productor ejecutivo Sam Esmail, el creador de "Mr. Robot", informaron este viernes medios estadounidenses.

Roberts y Penn no serán los únicos reclamos de nivel de esta producción titulada "Gaslit", ya que en el elenco de esta serie también figuran Armie Hammer, conocido principalmente por "Call Me By Your Name" (2017); y Joel Edgerton, que participó en cintas como "Warrior" (2011), "Loving" (2016) o "Bright" (2017).