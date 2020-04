Julianne Moore, ganadora del Óscar por "Still Alice" (2014), y el joven Finn Wolfhard, muy conocido por "Stranger Things", protagonizarán "When You Finish Saving the World", la película con la que debutará como director el actor Jesse Eisenberg.

El medio especializado Deadline señaló este jueves que esta cinta que también ha escrito Eisenberg contará, además, con la actriz Emma Stone como productora.