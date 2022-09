La actriz francesa Juliette Binoche, ganadora de un Oscar por "El paciente inglés" (The English Patient) y musa del cine de autor europeo, que este domingo recoge el primer Premio Donostia del 70 Festival de San Sebastián, aseguró que es importante "saber decir no" para no entrar en un sistema "machista".

En la rueda de prensa previa a la recepción de ese premio honorífico por toda su carrera esta noche, Binoche se declaró "afortunada" por no haber sufrido situaciones especialmente machistas en la industria del cine.