La actriz mexicana Karla Souza regresa a la televisión en español el viernes con "El presidente", la serie de Amazon Prime Video sobre el "FIFA Gate" de 2015, con el único personaje totalmente ficticio de la historia y que, según reveló a Efe, es el que destapa la trama de sobornos que sacudió el fútbol suramericano.

"Mi personaje fue creado por Armando Bó para simbolizar a todos los investigadores del FBI que estuvieron involucrados en el caso", indicó la actriz, quien ha alcanzado fama internacional gracias a su rol como Laurel Castillo en la serie "How to Get Away With Murder".