Fotografía cedida este miércoles, cortesía de Ocesa Seitrack, donde se observa a la cantante mexicana Karol Sevilla, mientras posa en Ciudad de México. EFE/ Ocesa Seitrack/SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

La cantante mexicana Karol Sevilla inaugura con "Tus besos" una etapa de libertad personal y profesional en la que ya no hay miedos para ser auténtica y con la intención de dar voz a temas que la mueven como el apoyo a la comunidad LGBT+.

"Para mí este año fue un año en el que me abrí mucho más y en el que ya no tenía miedo, ya pude hablar de varios temas. Antes no podía apoyar a la comunidad LGBT+ y ya puedo hacerlo, también sobre la inclusión y la aceptación de uno mismo", explica este miércoles la actriz en entrevista con Efe.