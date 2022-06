Aunque había prometido no volver a la actuación en un tiempo largo, la artista mexicana Karol Sevilla no pudo decirle que no a Disney cuando le propusieron ser parte de la serie “Siempre fui yo”, proyecto que protagoniza junto al colombiano Pipe Bueno y con el que, dijo, la empresa de entretenimiento se abre a temas “más arriesgados”.

“Es el primer proyecto para la plataforma en donde Disney se va a arriesgar a ir un público más grande (de edad), y va a contar temas que nunca habían contado, la verdad es un orgullo y un honor tener este proyecto y ser parte de este cambio de Disney, están asustados pero tenemos mucha confianza”, confiesa Sevilla en entrevista con Efe este miércoles.