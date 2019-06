La actriz mexicana Kate del Castillo posa a su llegada a un encuentro con la prensa para promocionar su obra de teatro "The way she spoke" (Su manera de hablar) este martes en Nueva York (Estados Unidos). Agradecida por una carrera que la ha llevado al éxito, la actriz mexicana Kate del Castillo ("La Reina del Sur") considera que ahora tiene la "madurez" necesaria para "el reto más grande" que podían proponerle: "dar voz" a las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez (México), en inglés y en Nueva York. EFE

