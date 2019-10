A sus 83 años, el director británico Ken Loach sigue poniendo el dedo en la llaga con sus películas directas, reflexivas y de denuncia a gritos, como hace con su último título que se estrena en salas estos días "Sorry, We Missed You", la frase que dejan los repartidores comerciales en Inglaterra cuando el destinatario no está en su domicilio.

Pero que no se engañe nadie. El veterano cineasta advierte con pocas palabras que no solo el llamado "cine social" contiene mensajes: "La mayoría de las películas transportan ideas políticas".