Fotografía cedida este viernes, cortesía de Paramount Plus, donde se observa a los actores Aldis Hodge (i) y Kevin Bacon (d), en la serie "City on a Hill". EFE/ Eric Ogden/Paramount Plus SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)