Fotografía cedida por Sony que muestra al cantante argentino Kevin Johansen, que lanza nuevo single "The available 20's", una canción en la que vuelve a jugar con los géneros y con la que busca recuperar el espíritu de los felices años veinte. EFE/Cedida por Sony Music

Cuando el cantante argentino Kevin Johansen comenzó a imaginar cómo sería la nueva década compuso "The available 20’s", un nuevo single a ritmo de charlestón en el que vuelve a jugar con los géneros musicales para rememorar los felices años veinte: "Con respeto no se logran cosas bellas", bromea citando al dramaturgo Samuel Beckett.

Johansen destaca en una entrevista con Efe que su nueva canción "es una suerte de pregunta" sobre la próxima década y que quiere apelar a "las ganas de vivir, la rebeldía, la libertad y cómo será (...) este nuevo paradigma que viene".