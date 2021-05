27 may. 2021

EFE Roma 27 may. 2021

En apenas mes y medio, Khaby Lame ha ganado más de 60 millones de seguidores en TikTok y su perfil se ha convertido en el cuarto más popular en la red social, pero "aún" no se siente "famoso": la sencillez no solo es la base de sus vídeos mudos, sino también de su forma de pensar y de expresarse.

"Sinceramente, aún no me siento famoso. Soy solo alguien que publica vídeos en TikTok. No le doy mucha importancia a esto", cuenta a Efe en una entrevista por videollamada desde la casa de su representante en Milán.