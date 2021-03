La banda de rock estadounidense Kings of Leon se convirtió este viernes en el primer grupo en presentar un álbum en formato NFT (Non-fungible token o token criptográfico), que ha titulado "When You See Yourself", con lo que un álbum digital se puede convertir en un reproducción original y en un objeto de coleccionismo.

El grupo lanzó el disco en este novedoso sistema que está revolucionando el mercado artístico, puesto que los NFT se valen de la tecnología de contratos blockchain para crear una representación de un contenido original que no puede ser plagiado sin perder su certificación de originalidad.