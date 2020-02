Kirk Douglas, fallecido hoy a los 103 años, era la penúltima leyenda viva del esplendor del cine clásico de Hollywood. Tras su muerte, solo le sobrevive Olivia de Havilland como ejemplo de una época dorada que hace muchos años que desapareció.

Y pese a que De Havilland ganó dos Óscar a la mejor actriz -en 1946 por "To Each His Own" y en 1949 por "The Heiress"- frente a ninguno para Douglas -tan solo una estatuilla honorífica en 1996 después de tres nominaciones frustradas-, nadie pone en duda que el estrellato del protagonista de "Spartacus" fue mucho más brillante y duradero.