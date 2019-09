Fotografía cedida por el Berkeley Repertory Theatre donde aparece Yani Marín (i c) como Colombina y Joél Pérez ( d) como Pepe, durante una presentación de la obra "Kiss My Aztec!" escrita por John Leguizamo y dirigida por Tony Taccone. El actor John Leguizamo, que presenta en San Diego su primer musical, "Kiss My Aztec!", afirma a Efe que esta obra en clave de humor sobre la América bajo dominio español "tiene mucho significado con lo que estamos pasando los latinos en este país". EFE/Berkeley Repertory Theatre