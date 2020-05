Fotografía cedida por Netflix de Issa Rae y Kumail Nanjiani, protagonistas de la comedia romántica "The Lovebirds". En pocos años Kumail Nanjiani se ha convertido en un referente del nuevo Hollywood como actor, comediante, productor y guionista nominado al Óscar; facetas a las que se suma su reciente fichaje por la factoría Marvel al tiempo que estrena una de las comedias románticas del año. Mientras espera su debut como superhérore junto a Angelina Jolie en "The Eternals", aplazado por el coronavirus, Nanjiani presenta "The Lovebirds", una cinta que llega al catálogo de Netflix y que consigue tratar con humor el problema de discriminación racial en Estados Unidos. "Es que no podíamos ignorar una realidad así -asegura Nanjiani-. La apariencia de una persona afecta realmente en la manera en la que se relaciona con la policía". EFE/ Skip Bolen/ Netflix/