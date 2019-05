11 may. 2019

EFE Venecia (Italia) 11 may. 2019

La 58ª edición de la Exposición Internacional de Arte de Venecia abre hoy al público y hasta el 24 de noviembre presentará las diferentes apuestas de más de 90 participaciones nacionales, que en esta ocasión reflexionan sobre las problemáticas de los tiempos actuales.

Está comisariada por el estadounidense Ralpg Rugoff, actual director de la Hayward Gallery en Londres, y lleva por tema "May you live in interesting times" ("Ojalá vivas en tiempos interesantes"), frase que Robert F. Kennedy pronunció en su viaje a Sudáfrica en 1966.