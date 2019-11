La Academia de Hollywood, la institución que cada año organiza los Óscar, celebró hoy una gala en Los Ángeles (EE.UU.) para rendir homenaje a los guionistas premiados este año con la beca Nicholl.

Los ganadores de esta beca en 2019 fueron Aaron Chung con "Princess Vietnam"; Karen McDermott con "Lullabies of La Jaula"; Renee Pillai con "Boy with Kite"; Sean Malcolm con "Mother"; y Walker McKnight con "Street Rat Allie Punches Her Ticket".