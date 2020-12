La gala de las becas Nicholl suele ser uno de los momentos más emotivos y especiales para la Academia de Hollywood cada año, pero en 2020 la pandemia ha obligado a que la entrega de estos prestigiosos premios para guionistas sea virtual.

Los ganadores de esta beca en 2020 son James Acker por "SadBoi", Beth Curry por "Lemon", Vanar Jaddou por "Goodbye, Iraq", Kate Marks por "The Cow of Queens", y Jane Therese "Sins of My Father".