Ser parte del movimiento femenino en la música urbana es algo que enorgullece a la cantante argentina Tini Stoessel, quien espera que con esta irrupción que ha hecho junto a otras colegas en el género se abran puertas para las siguientes generaciones.

“A mí me enorgullece mucho ser parte de este movimiento, no solamente para las mujeres de hoy en día, sino también para la cantidad de jóvenes y mujeres que van a querer hacer música el día de mañana y que quizás no va a ser para nada difícil”, dice este viernes a Efe la argentina en entrevista en Ciudad de México.