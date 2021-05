La arquitectura española, mezclada con poesía, cine, pintura o danza, reflexiona sobre la incertidumbre del futuro en la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia, que abrirá sus puertas el próximo día 22, con un proyecto del equipo formado por Sofia Pin~ero, Domingo J. Gonza´lez y Fernando Herrera, además del polaco Andrzej Gwizdala.

Las propuestas de los cerca de 60 países que participan en el certamen se presentan estos días a los medios, antes de que el sábado el público pueda acceder a los Jardines y al Arsenale -antiguos astilleros venecianos- para observar cómo arquitectos de todo el mundo responden a la pregunta planteada por el comisario de esta edición, el libanés Hashim Sarkis: "How will we live together?" ("¿Cómo viviremos juntos?")