Fotograma de la película "The Godfather". La palabra mafia (mob, en inglés) no se pronuncia en "The Godfather", una película que soportó campañas del crimen organizado e incluso de Frank Sinatra para impedir un rodaje cuya escena más cara fue la escena de la muerte de Sonny Corleone y de cuyo cásting fueron descartados Warren Beatty o Dustin Hoffman. Hace 50 años, cuando el filme llegó a los cines, fue un éxito inmediato y se formaban largas colas para entrar las salas, tanto, que en Los Ángeles los estudiantes de la universidad de UCLA cobraban 5 dólares por mantener el puesto en la fila. EFE/Paramount Pictures - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -