El cine iraní levantó el Oso de Oro, esta vez con "There is no Evil", un film marcado por la ausencia forzosa de su director, Mohammad Rasoulof, en una Berlinale que sigue fiel al compromiso político, pero que empieza a marcar las pautas de su renovación.

La entrega del máximo premio a Rasoulof, entre frases de aliento al cineasta al que Teherán impidió viajar, recordaba inevitablemente a la edición de 2015, en que la sobrina de Jafar Panahi recogió el Oro por "Taxi". Ambos filmes se rodaron burlando la inhabilitación para rodar dictada por las autoridades de su país.