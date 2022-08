La última presentación que dio en su país la cantante mexicana Silvana Estrada fue antes de la pandemia en un festival de música. El encierro posterior hizo que su miedo más grande fuera que su público se olvidara de ella, pero en su regreso a los escenarios del país, la joven de 25 años ya vivió su primer “sold out”.

“Fue muy bonito poder haber hecho un ‘show’ antes de encerrarnos tanto tiempo y fue la última vez que pude ver a la gente y pude cantar para la gente en esta ciudad, después de eso me fui a Europa, fui a Estados Unidos (…) Y yo decía, es que la gente ya no se va a acordar de mí, me ponía muy nerviosa y pensaba ya no me quieren”, cuenta en entrevista con Efe.