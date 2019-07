Fotograma cedido por Sony Pictures donde aparece la actriz chilena Lorenza Izzo como Francesca Capuzzi, durante una escena de la película "Once Upon A Time In Hollywood", de Quentin Tarantino, que se podrá ver en los cines a partir de este próximo viernes. Sophia Loren, Brigitte Bardot y Gina Lollobrigida fueron la inspiración de la actriz chilena Lorenza Izzo para representar a la diva europea que está casada con el personaje de Leonardo di Caprio en la nueva película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood". EFE/Andrew Cooper/Sony Pictures