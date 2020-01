La cinta animada española "Klaus", del director Sergio Pablos, triunfó hoy a lo grande en los premios Annie, conocidos coloquialmente como "los Óscar de la animación", al llevarse siete galardones, incluido el reconocimiento a la mejor película.

El encanto navideño de "Klaus", que está nominada al Óscar a la mejor película de animación, se impuso en la categoría reina de los Annie a otras candidatas de la talla de "Frozen 2", "How to Train Your Dragon: The Hidden World", "Missing Link" y "Toy Story 4".