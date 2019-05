17 may. 2019

EFE Chicago (EEUU) 17 may. 2019

Fotografía cedida por Dahlia Katz donde aparecen, desde la izquierda, Paolo Santalucía como Dee Dee, James Smith como Marky, Vanessa Smythe como Linda, Justin Goodhand como Joey y Cyrus Lane como Johnny, durante un ensayo de la obra "Four Chords and a Gun" ("Cuatro acordes y un arma"), que se estrena el sábado en Chicago (EE.UU.). EFE/Dahlia Katz

Fotografía cedida por Dahlia Katz donde aparece Paolo Santalucía (i), como Dee Dee, Ron Pederson (c, de pie), como Phil, Justin Goodhand (c, sentado) como Joey y James Smith (d) como Marky, durante un ensayo de la obra "Four Chords and a Gun" ("Cuatro acordes y un arma"), que se estrena el sábado en Chicago (EE.UU.). EFE/Dahlia Katz

La grabación en 1979 del disco más vendido del grupo Ramones, "End of the Century", bajo la producción del volátil y visceral Phil Spector, fue resultado de un explosivo proceso no exento de mitos y cuya historia sube al escenario del Broadway Playhouse de Chicago.

"Me gustó la idea de esta banda, que solía pasar unas dos semanas en grabar un álbum, trabajando con el productor más exigente de todos los tiempos, que suele pasar dos semanas en una sola canción", explicó a Efe el actor John Ross Bowie, escritor de la obra "Four Chords and a Gun" ("Cuatro acordes y un arma"), que se estrena el sábado en Chicago.