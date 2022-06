La fiesta de los cómics y del mundo de la ciencia ficción dio el pistoletazo de salida este viernes a la primera edición que se celebra en Bogotá tras dos años de pandemia, con Anthony Daniels, actor de C-3PO de "Star Wars", como invitado de honor que inauguró esta undécima edición.

Entre hoy y el 27 de junio Bogotá acogerá esta feria, con el lema "Back to Comic Con" en un guiño a la mítica película "Back to the Future" (Volver al Futuro), en el recinto de Corferias, en el que los fans que podrán disfrutar de los espectáculos.