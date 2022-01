"Muy contenta y feliz, aterrizando la victoria y con muchas ganas de trabajar", Chanel, que nació en Cuba en 1991, volvió a comparecer este domingo ante la prensa tras su elección como candidata española al festival de Eurovisión, "fuerte" frente a las críticas que despertó su victoria en Benidorm Fest por el sistema de votación.

"Lo único que sé es que he trabajado muy fuerte, como mis compañeros. Al final este es el resultado y no puedo más que agradecerlo y estar feliz", respondió a la pregunta de si se sentía igual de legitimada para su nuevo cometido al haber obtenido la mayor nota del jurado, pero no la del televoto (tercera) ni el voto demoscópico (segunda).