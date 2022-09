La docuserie "House of Hammer", basada en la historia de la familia del actor Armie Hammer, aterriza este viernes en la plataforma Discovery+ (HBO Max) rodeada de una enorme polémica tras las acusaciones de abusos sexuales y hasta canibalismo hacia el protagonista de "Call Me By Your Name".

Después de que a finales del mes pasado se publicara el tráiler de esta producción, el foco mediático ha vuelto a situarse sobre la figura de Hammer, quien estuvo implicado en un gran escándalo en 2021 tras salir a la luz conversaciones suyas en las que se evidenciaba su fetichismo sexual con prácticas caníbales.