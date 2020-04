Fotografía cedida por Tribeca que muestra a la hispana Melissa Lucio durante el documental "The State of Texas vs Melissa. Melissa Lucio fue la primera mujer hispana en ser condenada a muerte en el estado de Texas, en EE.UU.,. EFE/ Cyril Thomas Tribeca

Melissa Lucio fue la primera mujer hispana en ser condenada a muerte en el estado de Texas, en EE.UU., aunque fue después de un juicio plagado de irregularidades, según desvela un documental presentado en el Festival de Cine de Tribeca, que expone la vulnerabilidad de los más pobres, y en especial de la comunidad latina, ante el sistema judicial estadounidense.

"Casi no cubrí su caso, porque no había información sobre ella. No había nada en la prensa, nada en los medios, nada en YouTube", cuenta en una entrevista con Efe la directora de "The State of Texas vs Melissa", Sabrina van Tassel, sobre la invisibilidad de Lucio, condenada en 2008 a morir por haber matado supuestamente a su hija de 2 años.