La 94 edición de los Óscar sacará de dudas a críticos y expertos que no logran coincidir en sus pronósticos acerca de quién será la ganadora en la categoría de mejor actriz este año.

Una disputa muy reñida entre Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Penélope Cruz ("Madres Paralelas"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos) y Kristen Stewart ("Spencer").